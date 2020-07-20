Популярный экс-комментатор не считает, что «Зенит» играет красиво.

Журналист Василий Уткин поделился мнением о победе «Зенита» над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.

«Самой интересной на неделе была битва хештегов. Когда Леонид Федун будто бы запустил хештег #СудитеСпартакКакЗенит. У меня к этому хештегу сразу были серьезные претензии. Почему один «Спартак»? Не до конца понятно, но в преддверии матча сойдет. И тут же, значит, старый дурак Д’Артаньян, который давно перешел на сторону кардинала, посоветовал всем молчать в тряпочку и вместо этого играть, как «Зенит». Я посмотрел игру. Все мы прекрасно видели эпизод, когда в ворота «Зенита» нельзя было не назначить 11-метровый, когда Соболева хватали за футболку.

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Когда Оздоев, безусловно, заслужил красную карточку за опасную игру в голень. Черт с ним, в конце концов. «Спартак» не судят, как «Зенит». И никого не судят, как «Зенит». Мы это давно знаем. Такие хештеги пускай запускают обиженные боссы. Я хочу другое спросить: а когда мы посмотрим, как играет «Зенит»? Я все не могу поймать этот день. А когда нам покажут, как играет «Зенит»? Не как сзади стоят три защитника, которым вместе больше 100 лет, оглядываются друг на друга и более-менее подчищают то, что Барриос в центре поля случайно недогрызет. Когда в атаке будет игра серьезная?

Мы тут с ужасом узнаем, что, оказывается, Дзюба и Азмун – самый результативный тандем форвардов в истории чемпионатов России. Я видел все эти чемпионаты России. Если говорить о яркости игры, то я бы даже в пятерку, наверное, не включил этот тандем никаким образом. Так когда же мы посмотрим, как играет «Зенит»? Может быть, для этого нужна Лига чемпионов? Где вообще тот матч в году, где «Зенит» показал, как он играет? Я, честно говоря, этого не знаю и не вижу. Где образец игры «Зенита»? То самое, ради чего все вбухано? Так в чем же смысл фразы «Играйте, как «Зенит»? Вот был матч. Пожалуйста, соперник слабее. Соперник действительно наговорил массу лишнего. Заткните соперника в тряпочку! Когда же на вас смотреть-то? На какой день взять билет? На какой скорости посмотреть, чтобы это вдохновляло?

Играйте, как хотите. Но я не хочу, чтобы кто-либо играл, как «Зенит». Не в смысле судейства, не в смысле ВАР, не в смысле баблета. Я вообще не хочу, чтобы кто-то играл, как «Зенит». Если бы это происходило в чемпионате Испании, я бы не смотрел эту команду. Если бы это происходило в чемпионате Англии, то «Бёрнли», конечно, достойный клуб, но лучше смотреть, если в паре кто-то серьезный. И все-таки, ребята: вы назначьте день и сыграйте разочек более-менее нормально. Чтобы хотя бы можно было с чем-то сравнить, с самими собой сравнить. Были же времена, когда на «Зенит» приятно было смотреть. И результат был, и игра была. А сейчас... Все это с коэффициентом ВАР», – сказал Уткин на своем ютьюб-канале.

«Зенит» в финале Кубка встретится с подмосковными «Химками».

Команда Сергея Юрана в другом полуфинале обыграла «Урал» со счетом 3:1.

Юран заявил, что кто-то купил место «Химок» в РПЛ, и обратился в прокуратуру

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