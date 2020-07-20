«Зенит» предложил перенести финал Кубка из Екатеринбурга в Химки, РФС отказал

Питерцы хотели, чтобы «Химки» сыграли дома.

«Зенит» обратился в РФС с просьбой изменить место проведения финала Кубка России. Об этом сообщает Sport24.

Клуб из Санкт-Петербурга предложил провести решающий матч на «Арене Химки» в Подмосковье вместо «Екатеринбург Арены» в Екатеринбурге. РФС рассмотрел эту возможность, однако решил не сдвигать игру из одного города в другой.

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Финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками» пройдет 25 июля.

В полуфинале «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1, а «Химки» победили «Урал» – 3:1.

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