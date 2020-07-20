По мнению главы департамента судейства, бригада Сергея Иванова отработала без грубых ошибок.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал работу судей в матче полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Была борьба между Соболевым и Жирковым. Соболев тянул и толкал Жиркова, затем он начал отвечать. Что касается эпизода с Айртоном, то это нормальная ситуация – борьба, в ней не было нарушения. И третий инцидент – здесь необходимо оценить степень контакта, борьба была в ногу, это неосторожная игра, правильное решение – не показывать красную карточку.

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Четвертый эпизод – Соболев и Барриос. Можно ясно увидеть, что Соболев упал, потому что поскользнулся. И споткнулся о землю. Он не выражал проблем, по реакции было видно, что он упал не из-за контакта с Барриосом. Это часть футбола, такое случается», – цитирует Кашшаи журналист Сергей Егоров.

В полуфинале «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1, а «Химки» победили «Урал» – 3:1.

Финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками» пройдет 25 июля.

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