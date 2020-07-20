Медведев: «Без ошибок судей «Спартак» не получил бы 8 очков и был в зоне вылета»

Обмен панчами из Петербурга в Москву и обратно продолжается.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на критику со стороны президента московского «Спартака» Леонида Федуна.

«По поводу заявлений о характере нашего чемпионства, то разрыв между нами и «Спартаком» – 33 очка. Какие еще нужны аргументы?

Чемпионат России «Судьи выволокли «Зенит» в финал». Фанаты «Спартака» призвали Кашшаи и Дюкова уйти в отставку 4 ЧАСОВ НАЗАД

Про судейство – это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо!

Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета.

Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы все судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка», – заявил Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России со счетом 2:1. По ходу встречи арбитр Сергей Иванов назначил пенальти за снос Сердара Азмуна, но проигнорировал три падения в штрафной Александра Соболева (дважды) и Айртона.

Перед последним туром чемпионата России-2019/10 «Спартак» занимает девятое место и оторвался от зоны вылета на восемь очков. Красно-белые впервые с 2015 года не сыграют в еврокубках.

«Спартаку» опять не везет с судьями: отменили гол и дали пенальти только «Зениту». Разбираемся

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Russian Cup Федун: «Дутый чемпион «Зенит» огребет в ЛЧ. Там не будет судейской поддержки» ВЧЕРА В 19:56