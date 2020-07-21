«Метастазы поразили судейский организм». «Спартака» нашел причину неудач и обратился к болельщикам

Клуб развивает теорию заговора.

«Спартак» выпустил обращение к болельщикам команды – клуб вновь намекнул на предвзятое судейство.

«Хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически. Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок», – говорится в публикации на сайте клуба.

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Представители «Спартака» за последнее время не раз обращались к теме судейства.

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