«Спартак» написал письмо Кашшаи: указал на ошибки судей и странности у букмекеров

Первый ответ главы судейского департамента красно-белых не устроил.

«Спартак» обратился к главе судейского департамента РФС Виктору Кашшаи с открытым письмом.

«Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза. На тот момент у клубов Премьер-Лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии ВАР. Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам. В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».

Russian Cup Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» – «Спартак» ВЧЕРА В 16:50

В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с «Тамбовом», где ВАР в принципе отсутствовал. В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с «Локомотивом» (1:1) и Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери. Ситуация получила продолжение в кубковой игре с «Зенитом», по итогам которой «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам. Регламент использования ВАР – это «серая зона», и его применение главными арбитрами матча неочевидно.

Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на ВАР не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча. В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по ВАР с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-Лиги подобная линия не открывалась. В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?

К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей. Просим Вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ», – говорится в письме, подписанном советом директоров «Спартака».

Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России.

Многие болельщики посчитали, что бригада судей во главе с Сергеем Ивановым испытывала симпатии к «Зениту». Разбор спорных эпизодов из игры можно почитать здесь

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