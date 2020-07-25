Михаил Боярский
Фото: Eurosport
Михаил Сергеевич вновь отметился спорным заявлением.
Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что «Химки» не заслуживают победы в Кубке России-2019/20.
«Убежден, «Зенит» выиграет. Сопротивление будет яростным, но бессмысленным. Юран ничего не сделает. Понимаю, что рваться в Европу и получить кубок – престижно для «Химок», но для этого нет моральных оснований. Это не та команда, которая имеет право получить кубок. Это было бы просто удивительной случайностью.
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«Зенит» заслужил и кубок, и чемпионство. Недооценка соперника? У нас есть идеальный тренер Семак, который не допустит таких промашек», – приводит слова Боярского «Чемпионат».
- Финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками» начнется сегодня в 17:00 мск.
- Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию – следить за матчем можно по этой ссылке.
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