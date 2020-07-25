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🏆 «Зенит» выиграл у «Химок» и взял Кубок России

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Бранислав Иванович, Владимир Дядюн и арбитр Владимир Москалев в финале Кубка России «Зенит» – «Химки»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
19 минут назад

Суперуспешный сезон команды Сергея Семака.

«Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в финальном матче Кубка России-2019/20.

Единственный мяч в прошедшей игре забил страйкер «Зенита» Артем Дзюба, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый заработал бразильский вингер сине-бело-голубых Малком.

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  • «Зенит» в четвертый раз стал обладателем Кубка России. Ранее питерцы побеждали в турнире в 1999, 2010 и 2016 годах.
  • В сезоне-2019/20 «Зенит» также выиграл Тинькофф Российскую Премьер-лигу – это второй золотой дубль петербургского клуба.

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