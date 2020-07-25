Парень стоял стеной и не потащил только пенальти от Дзюбы.

Голкипер «Химок» Илья Лантратов – один из героев финала Кубка России, в котором команда из Подмосковья уступила «Зениту» со счетом 0:1. Вратарь, ранее сыгравший лишь два матча в 2020 году, оказался настоящим кошмаром для форвардов сине-бело-голубых – «Зенит» смог прошить Лантратова только в конце матча и только с 11-метровой отметки.

В первом тайме Илья потащил прицельный удар Малкома из-за пределов штрафной.

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А во втором – спас «Химки» от гола при двух опаснейших эпизодах, случившихся уже внутри штрафной площадки. Сперва Лантратов не растерялся перед черпачком Сердара Азмуна.

А затем потащил удар Артема Дзюбы, хотя лидер «Зенита» бил буквально с нескольких метров.

Лантратов – воспитанник белгородского футбола, в 2014-м был выкуплен «Локомотивом», но за основную команду железнодорожников не провел ни одного матча. Долгие скитания по ФНЛ («Шинник», «Балтика», «Факел») привели Илью в «Химки». В ФНЛ-2019/20 он провел 15 матчей, пропустил 9 голов и 8 раз отстоял на ноль. Параллельно при этом Илья играл за молодежку «Химок» в ПФЛ (зона Центр).

Из-за досрочного окончания сезона во втором по силе российском дивизионе Лантратов оставался без официальных матчей в 2020 году вплоть до июльских событий Кубка России, где он и пережил свой звездный час.

Дальше – больше: Лантратову всего 24, и в следующем сезоне он сможет показать себя уже в Премьер-лиге, куда «Химки» пробились по итогам скомканного сезона ФНЛ.

Болельщики и эксперты единодушно восхитились игрой Лантратова. Действительно – не каждый день никому неизвестный парень выдает богические перфомансы в сражении с Дзюбой, Малкомом и Азмуном.

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