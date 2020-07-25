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Футболисты «Зенита» разбили Кубок России на церемонии награждения

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Малком и Сердар Азмун, «Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Петербургские игроки не смогли сдержать бурную радость, и это обернулось последствиями.

25 июля «Зенит» оформил золотой дубль, победив в финале Кубка России «Химки» со счетом 1:0.

Церемония награждения была слегка омрачена инцидентом. Вскоре после получения заветного трофея футболисты «Зенита» в суматохи уронили его на газон – крышка Кубка не прошла проверку на прочность.

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  • Единственный гол в матче пришелся после удара Артема Дзюбы с пенальти.
  • «Зенит» во второй раз в истории выиграл за один сезона и Кубок, и чемпионат страны.
  • Победа питерцев вывела московское «Динамо» в квалификацию Лиги Европы, а ЦСКА – напрямую в групповой этап турнира.

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