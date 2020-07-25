Таким же образом «Зенит» выиграл Кубок в 2010 году – благодаря пенальти Романа Широкова.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал исход матча за Кубок России, в котором «Химки» одержали победу над «Зенитом».

«Очень обидно. Вы сами все видели. Но команда показала, что более чем готова к российской Премьер-лиге. Думаю, «Химки» дадут бой всем грандам. Будем собираться с Сергеем Юраном, говорить об усилении.

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«Химкам» можно гордиться этим финалом, этим сезоном. Проявили характер. Спасибо огромное команде, Юрану. Пенальти? Пусть судья решает. Но тот факт, что «Зенит», гранд нашего футбола, обыграл «Химки» только при помощи пенальти, о многом говорит», – цитирует Терюшкова «Чемпионат».

«Зенит» в четвертый раз стал обладателем Кубка России. Ранее питерцы побеждали в турнире в 1999, 2010 и 2016 годах.

В сезоне-2019/20 «Зенит» также выиграл Тинькофф Российскую Премьер-лигу – это второй золотой дубль петербургского клуба.

«Химки» по итогам сезона-2019/20 поднялись из ФНЛ в Тинькофф РПЛ.

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