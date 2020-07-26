Ради такого случая девушка вспомнила цитату Ольги Смородской.

Жена полузащитника «Химок» Аршака Коряна иронично прокомментировала исход финала Кубка России, в котором подмосковная команда уступила «Зениту» со счетом 0:1.

«Футбольный бог все видит. Мы это заслужили», – этой цитатой экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской Виктория Корян отреагировала на новость о поломке трофея футболистами «Зенита».

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«Ребят, просто вдумайтесь, что «Зенит» не мог обыграть ФК «Химки», занимавший девятую (!) строчку ФНЛ в сезоне-2018/19. Все 80 минут. «Химки», вы достойны РПЛ! Миллион процентов.

Аршак подошел к трибуне, повесил мне медаль на шею и сказал: «Прости, что подвели…» Я расплакалась и поняла, что быть женой настоящего футболиста значит быть очень сильной. Наши «Химки» – герои! Чемпионы! Для меня они победили!» – добавила девушка.

Единственный мяч забил с пенальти Артем Дзюба – 11-метровый был назначен после фола на Малкоме.

«Зенит» во второй раз в истории сделал дубль, выиграв чемпионат и Кубок.

Лучший игрок финала – вратарь «Химок». Дзюба и Азмун не забили ему с пары метров

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