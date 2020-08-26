Торпедо
    -
    19:30
    26.08.20
    Торпедо (им. Эдуарда Стрельцова)
    Шинник
      Кубок России • 1/64 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Торпедо - Шинник
      Кубок России - 26 августа 2020

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Торпедо – Шинник на Eurosport.ru! 26 августа 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Игнашевич или Александр Побегалов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо и Шинник и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торпедо и Шинник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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