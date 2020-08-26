Онлайн

Оренбург - Алания

Кубок России - 26 августа 2020

Футбол, Кубок России. Следите за матчем Оренбург – Алания на Eurosport.ru! 26 августа 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ильшат Айткулов или Спартак Гогниев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оренбург и Алания и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Оренбург и Алания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

