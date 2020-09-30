Салют
    -
    17:00
    30.09.20
    Текстильщик
      Кубок России • Группа 3
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Салют - Текстильщик
      Кубок России - 30 сентября 2020

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Салют – Текстильщик на Eurosport.ru! 30 сентября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Салют и Текстильщик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Салют и Текстильщик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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