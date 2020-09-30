Звезда Пермь
    -
    17:00
    30.09.20
    Звезда
    Оренбург
      Кубок России • Группа 8
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Звезда Пермь - Оренбург
      Кубок России - 30 сентября 2020

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Звезда Пермь – Оренбург на Eurosport.ru! 30 сентября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Звезда Пермь и Оренбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Звезда Пермь и Оренбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет