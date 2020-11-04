СКА-Хабаровск
    -
    10:00
    04.11.20
    Стадион имени Ленина
    Рубин
      Кубок России • Группа 9
      Плей-офф
      Перед матчем

      СКА-Хабаровск - Рубин

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Рубин на Eurosport.ru! 4 ноября 2020 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Юран или Леонид Слуцкий? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Рубин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Рубин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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