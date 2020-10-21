Нижний Новгород
    -
    16:00
    21.10.20
    Стадион Нижний Новгород
    Химки
      Кубок России • Группа 5
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Нижний Новгород - Химки
      Кубок России - 21 октября 2020

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Нижний Новгород – Химки на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберт Евдокимов или Игорь Черевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нижний Новгород и Химки и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нижний Новгород и Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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