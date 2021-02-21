ЦСКА
    -
    14:30
    21.02.21
    ВЭБ Арена
    СКА-Хабаровск
      Кубок России • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      ЦСКА - СКА-Хабаровск

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем ЦСКА – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! 21 февраля 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Гончаренко или Сергей Юран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и СКА-Хабаровск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет