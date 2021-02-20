Зенит
    -
    17:00
    20.02.21
    Газпром Арена
    Арсенал Тула
      Кубок России • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Зенит - Арсенал Тула

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Зенит – Арсенал Тула на Eurosport.ru! 20 февраля 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Дмитрий Парфенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Арсенал Тула и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      В Санкт-Петербурге -10-12 градусов, но матч российского кубка против «Арсенала» все равно состоится – там же есть крыша!