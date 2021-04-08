Арсенал Тула
    -
    19:30
    08.04.21
    Арсенал
    ЦСКА
      Кубок России • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Арсенал Тула - ЦСКА

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Арсенал Тула – ЦСКА на Eurosport.ru! 8 апреля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Парфенов или Ивица Олич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал Тула и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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