Динамо
    -
    19:30
    20.02.21
    ВТБ Арена
    Спартак
      Кубок России • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Динамо - Спартак

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Динамо – Спартак на Eurosport.ru! 20 февраля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сандро Шварц или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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