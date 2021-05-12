Локомотив
    -
    20:00
    12.05.21
    Стадион Нижний Новгород
    Крылья Советов
      Кубок России • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Локомотив - Крылья Советов

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Локомотив – Крылья Советов на Eurosport.ru! 12 мая 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Николич или Игорь Осинькин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Локомотив и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Локомотив» завоевал последний Кубок России в Самаре, а новый соперник по финалу – как раз «Крылья Советов». И клубу ФНЛ с грозным форвардом Сергеевым не хочется проигрывать во втором решающем матче КР в истории.