Локомотив - Крылья Советов
Футбол, Кубок России. Следите за матчем Локомотив – Крылья Советов на Eurosport.ru! 12 мая 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марко Николич или Игорь Осинькин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Локомотив и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
«Локомотив» завоевал последний Кубок России в Самаре, а новый соперник по финалу – как раз «Крылья Советов». И клубу ФНЛ с грозным форвардом Сергеевым не хочется проигрывать во втором решающем матче КР в истории.