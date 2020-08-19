Сын Черчесова отбил 3 пенальти в матче Кубка России и помог «Долгопрудному» пройти дальше

Станислав Черчесов
Фото: Getty Images
Еще бы – с такими генами!
В матче второго раунда Кубка России «Олимп-Долгопрудный» в серии пенальти обыграл «Луки-Энергию» и пробился в следующую стадию. Игра прошла в Великих Луках на стадионе «Экспресс».
После завершения основного времени со счетом 1:1 команды приступили к пробитию послематчевых пенальти. Героем серии стал голкипер «Олимп-Долгопрудного» Станислав Черчесов – сын главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова. Вратарь отразил три удара соперников и принес команде победу.
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- 25-летний Черчесов-младший выступает за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года.
- Ранее он играл за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).
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