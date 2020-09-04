РФС провел жеребьевку элитного раунда Кубка России с участием 10 команд РПЛ, не попавших в еврокубки, а также клубов ФНЛ и ПФЛ.

В сезоне-2020/21 турнир пройдет по обновленным правилам. Жеребьевка сформировала 10 групп, в каждую из которых вошли по три клуба. Команды сыграют друг с другом по одному разу, представители РПЛ проведут оба матча на выезде.