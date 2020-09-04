РФС провел жеребьевку элитного раунда Кубка России с участием 10 команд РПЛ, не попавших в еврокубки, а также клубов ФНЛ и ПФЛ.
В сезоне-2020/21 турнир пройдет по обновленным правилам. Жеребьевка сформировала 10 групп, в каждую из которых вошли по три клуба. Команды сыграют друг с другом по одному разу, представители РПЛ проведут оба матча на выезде.
Группа 1: «Урал», «Велес», «Волга»
Группа 2: «Спартак», «Енисей», «Родина»
Группа 3: «Арсенал» Тула, «Текстильщик», «Салют»
Группа 4: «Уфа», «Чертаново», «Ленинградец»
Группа 5: «Химки», «Нижний Новгород», «Зенит» Иркутск
Группа 6: «Ахмат», «Шинник», «Знамя» Ногинск
Группа 7: «Ротор», «Крылья Советов», «Динамо» Ставрополь
Группа 8: «Сочи», «Оренбург», «Звезда» Пермь
Группа 9: «Рубин», «СКА Хабаровск», «Черноморец»
Группа 10: «Тамбов», «Динамо» Брянск, «Машук-КМВ»
- Элитный раунд заменяет 1/32 и 1/16 финала.
- В 1/8 финала к победителям групп присоединятся шесть команд РПЛ, выступающих в еврокубках.