РФС провел жеребьевку элитного раунда Кубка России с участием 10 команд РПЛ, не попавших в еврокубки, а также клубов ФНЛ и ПФЛ.

В сезоне-2020/21 турнир пройдет по обновленным правилам. Жеребьевка сформировала 10 групп, в каждую из которых вошли по три клуба. Команды сыграют друг с другом по одному разу, представители РПЛ проведут оба матча на выезде.

Кубок России
Сын Черчесова отбил 3 пенальти в матче Кубка России и помог «Долгопрудному» пройти дальше
19/08/2020 В 21:16

Группа 1: «Урал», «Велес», «Волга»

Группа 2: «Спартак», «Енисей», «Родина»

Группа 3: «Арсенал» Тула, «Текстильщик», «Салют»

Группа 4: «Уфа», «Чертаново», «Ленинградец»

Группа 5: «Химки», «Нижний Новгород», «Зенит» Иркутск

Группа 6: «Ахмат», «Шинник», «Знамя» Ногинск

Группа 7: «Ротор», «Крылья Советов», «Динамо» Ставрополь

Группа 8: «Сочи», «Оренбург», «Звезда» Пермь

Группа 9: «Рубин», «СКА Хабаровск», «Черноморец»

Группа 10: «Тамбов», «Динамо» Брянск, «Машук-КМВ»

  • Элитный раунд заменяет 1/32 и 1/16 финала.
  • В 1/8 финала к победителям групп присоединятся шесть команд РПЛ, выступающих в еврокубках.

РФС утвердил реформу Кубка России. 1/16 для участников еврокубков не будет

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