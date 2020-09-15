Стартовал групповой этап (или элитный раунд) Кубка России, и для тех, кто все проспал, это наверняка звучит странно. Пора напомнить, что в начале 2020 года РФС провел реформу турнира, и теперь он проводится в неузнаваемом виде.

Что такое групповой этап?

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По-старому – 1/32 и 1/16 финала. В групповом этапе участвуют 30 команд: 10 представляют РПЛ (кроме участников еврокубков), по столько же – ФНЛ и ПФЛ (счастливчики определились в предварительных матчах). Были сформированы 10 групп, в каждой – по три команды (по одной из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ).

Команды сыграют друг с другом по одному разу. Предполагалось, что представители РПЛ проведут оба матча на выезде, но «Родина» предпочла блеснуть на «Открытие Арене», а не на скромном домашнем стадионе в Строгино.

Ничьих на групповом этапе нет, как и дополнительного времени – футболисты сразу приступают к серии пенальти. Чистая победа в основное время обеспечивает команде три очка, за победу в серии пенальти присуждается два, за поражение по 11-метровым – одно. В 1/8 финала проходят только 10 победителей групп.

Что после группового этапа?

А дальше – более-менее привычная 1/8. К победителям группового этапа присоединяются участники еврокубков – «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо». Вплоть до финала итоги будут определяться в традиционном одноматчевом противостоянии.

Действующий обладатель Кубка России – «Зенит», переигравший в финале «Химки».

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