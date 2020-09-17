Нападающий «Спартака» Александр Соболев предположил, почему его одноклубник Александр Кокорин не забил «Родине» в матче группового этапа Кубка России.
«Ничего страшного, что не забил Кокорин. Забьет в следующей игре. Хоть он и большой игрок, Саша в новой команде и не до конца понимает нас на поле. Во втором тайме был момент: я ему мог выкатить, но сделал передачу чуть сильнее, вратарь забрал. Если бы отдал нормально – он бы забил. Поэтому дело не только в нем.
В футбольном плане Кокорина пусть оценивает тренер. В первую очередь, он мой друг. Иногда зарубаемся после тренировки: бьем по воротам. Иногда я кувыркаюсь, иногда он», – цитирует 23-летнего Соболева «Чемпионат».
- «Спартак» разгромил «Родину» из ПФЛ со счетом 5:1, Кокорин впервые после перехода вышел в старте.
- В составе красно-белых забили Соболев, Урунов, Айртон, Зобнин и Понсе.