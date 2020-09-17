«Ничего страшного, что не забил Кокорин. Забьет в следующей игре. Хоть он и большой игрок, Саша в новой команде и не до конца понимает нас на поле. Во втором тайме был момент: я ему мог выкатить, но сделал передачу чуть сильнее, вратарь забрал. Если бы отдал нормально – он бы забил. Поэтому дело не только в нем.