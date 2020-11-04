Казанский «Рубин» проиграл хабаровскому СКА в третьем туре группового этапа Кубка России и не вышел в плей-офф. Матч, состоявшийся на Востоке России, завершился минимальной победой хозяев – 1:0.

Помимо результата, внимание привлек ужасный эпизод, случившийся в середине первого тайма: нападающий СКА Владислав Брагин локтем влетел в лицо полузащитнику «Рубина» Дарко Йевтичу и сломал тому нос. Истекающий кровью швейцарец через пару мгновений оказался в руках врачей, но потерял сознание и рухнул на газон. С поля его унести на носилках.

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«Рубин» подтвердил, что у полузащитника сломан кость в носу. Также Йевтич получил тяжелое сотрясение мозга, но его здоровью ничего не угрожает. Игрок уже присоединился к команде.

По итогам эпизода судья показал нарушителю лишь желтую карточку.

«Рубин» занял второе место в группе со СКА и «Черноморцем», хабаровчане вышли в плей-офф.

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