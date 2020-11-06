Травма полузащитника «Рубина» Дарко Йевтича в матче третьего тура группового этапа Кубка России против «СКА-Хабаровска» едва не привела к смерти футболиста.

Дарко получил сотрясение мозга в столкновении с форвардом хабаровчан Владиславом Брагиным. У игрока оказался сломан нос, и когда врачи оказывали ему помощь, швейцарец потерял сознание. Он покинул поле только с помощью носилок и сразу был отправлен в карету скорой помощи.

Кубок России Игрок «Рубина» получил перелом носа и потерял сознание на руках у врачей ВЧЕРА В 12:04

По информации «БИЗНЕС Online», «Рубин» сделал в протоколе матча пометку о характере травмы Йевтича. Делать замечания по непоказанной карточке в документе запрещено, поэтому клуб описал диагноз врачей.

Казанцев возмутило, что игрока не могли вывести с территории стадиона почти 20 минут – организаторы ждали приезда второй машины скорой помощи и поэтому не отпускали автомобиль с пострадавшим Йевтичем.

После госпитализации Йевтич чувствует себя удовлетворительно и уже присоединился к команде, говорится в сообщении казанского клуба.

За грубый фол (удар локтем) Брагин получил лишь желтую карточку.

«Рубин» проиграл встречу со счетом 0:1.

Чемпионат России Все 3 представителя России в ЛЧ проиграли домашние матчи РПЛ 24/10/2020 В 19:47