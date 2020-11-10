10 ноября на стадионе «Лужники» состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. Самой громкой вывеской стадии стало противостояние столичных «Динамо» и «Спартака».

Полностью пары распределились следующим образом:

Чемпионат России
Боярский: «В «Зените» таких, как Роналду, целая команда»
ЧЕРЕЗ 34 МИНУТЫ

«Локомотив» – «Тамбов»

«Краснодар» – «Сочи»

«Динамо» – «Спартак»

«Зенит» – «Арсенал»

ЦСКА – «СКА-Хабаровск»

«Ростов» – «Ахмат»

«Уфа» – «Урал»

«Химки» – «Крылья Советов»

  • Матчи пройдут на поле команд, указанных в парах первыми.
  • Предположительные даты проведения – 20-21 февраля.
  • В прошлом сезоне Кубок завоевал петербургский «Зенит», в финале минимально победивший «Химки».

Скорую помощь с потерявшим сознание Йевтичем 20 минут не выпускали со стадиона

Чемпионат Италии
Миранчук провалит сезон. Но станет звездой «Аталанты» через год
4 ЧАСА НАЗАД
Чемпионат России
«Отличные навыки!» Звезда мирового порно пригласил Дзюбу в свою команду
5 ЧАСОВ НАЗАД