10 ноября на стадионе «Лужники» состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. Самой громкой вывеской стадии стало противостояние столичных «Динамо» и «Спартака».
Полностью пары распределились следующим образом:
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«Локомотив» – «Тамбов»
«Краснодар» – «Сочи»
«Динамо» – «Спартак»
«Зенит» – «Арсенал»
ЦСКА – «СКА-Хабаровск»
«Ростов» – «Ахмат»
«Уфа» – «Урал»
«Химки» – «Крылья Советов»
- Матчи пройдут на поле команд, указанных в парах первыми.
- Предположительные даты проведения – 20-21 февраля.
- В прошлом сезоне Кубок завоевал петербургский «Зенит», в финале минимально победивший «Химки».
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