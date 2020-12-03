Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хорошо воспринял новость о вероятном уходе Шамиля Газизова с должности гендиректора клуба, утверждает Metaratings.ru.
У немца были противоречия с Шамилем, в особенности, когда дело касалось трансферов. После ухода Газизова Тедеско оптимистичнее смотрит на свое будущее в России, утверждает источник.
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Возвращение в клуб Дмитрия Попова Тедеско также встретил позитивно. С новым спортивным директором они смогут общаться на одном языке – испанском.
- Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2021 года.
- Газизов занял пост гендиректора красно-белых только летом 2020 года. До этого он работал в «Уфе».
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