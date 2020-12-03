Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хорошо воспринял новость о вероятном уходе Шамиля Газизова с должности гендиректора клуба, утверждает Metaratings.ru.

У немца были противоречия с Шамилем, в особенности, когда дело касалось трансферов. После ухода Газизова Тедеско оптимистичнее смотрит на свое будущее в России, утверждает источник.