Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хорошо воспринял новость о вероятном уходе Шамиля Газизова с должности гендиректора клуба, утверждает Metaratings.ru.

У немца были противоречия с Шамилем, в особенности, когда дело касалось трансферов. После ухода Газизова Тедеско оптимистичнее смотрит на свое будущее в России, утверждает источник.

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Возвращение в клуб Дмитрия Попова Тедеско также встретил позитивно. С новым спортивным директором они смогут общаться на одном языке – испанском.

  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2021 года.
  • Газизов занял пост гендиректора красно-белых только летом 2020 года. До этого он работал в «Уфе».

Реакция из «Спартака» на уход Газизова

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