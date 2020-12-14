Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не остается без солидных отступных за досрочное расторжение договора с клубом.
52-летний менеджер получит около 100 миллионов рублей компенсации, утверждает «РБ-Спорт». Эта сумма была прописана в контракте Газизова со «Спартаком», то есть клубу не придется выплачивать ему зарплату до истечения срока 5-летнего соглашения.
Ранее сообщалось, что «Спартак» должен выплатить Газизову 3 миллиона евро в случае увольнения.
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- Газизов был назначен гендиректором клуба в июле этого года и проработал в «Спартаке» пять месяцев.
- Он стал вторым гендиректором красно-белых, покинувшим клуб в этом году. Ранее оттуда ушел Томас Цорн.
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