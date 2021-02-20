На 13-й минуте после подачи углового мяч в штрафной красно-белых прилетел в руку Виктору Мозесу. Арбитр Кирилл Левников посоветовался с видеоассистентом и лично посмотрел повтор на мониторе ВАР. Судья назначил пенальти за игру рукой, хотя мяч объективно прилетел в плечо нигерийскому футболисту. Левников также в этом эпизоде дал Мозесу желтую карточку.