В субботу, 20 февраля, московское «Динамо» принимало «Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России.
На 13-й минуте после подачи углового мяч в штрафной красно-белых прилетел в руку Виктору Мозесу. Арбитр Кирилл Левников посоветовался с видеоассистентом и лично посмотрел повтор на мониторе ВАР. Судья назначил пенальти за игру рукой, хотя мяч объективно прилетел в плечо нигерийскому футболисту. Левников также в этом эпизоде дал Мозесу желтую карточку.
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Полузащитник хозяев Даниил Фомин уверенно реализовал 11-метровый, «Динамо» повело на 16-й минуте со счетом 1:0. Но важно решить, был там пенальти или нет.
ПРАВИЛЬНО ЛИ АРБИТР НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «СПАРТАКА»?
- Московский «Спартак» уступил со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России.
- Мозес на 82-й минуте получил второе предупреждение и досрочно покинул поле из-за красной карточки.
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