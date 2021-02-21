Болельщики московского ЦСКА поддержали бывшего вратаря Сергея Чепчугова. Во время матча 1/8 финала Кубка России против «СКА-Хабаровск» фанаты вывесили баннер «Серега, мы с тобой!»

В 2021 году Чепчугов сделал несколько странных постов в инстаграме, а также признался в сильной алкогольной зависимости и попытке самоубийства после развода с женой. 35-летний футболист заметил плакат на фанатском секторе и поблагодарил болельщиков армейского клуба.

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«Привет всем, кто имеет отношение к замечательной СЕМЬЕ ЦСКА!

Отдельное спасибо болельщикам ЦСКА! Я видел НАДПИСЬ на трибуне! Я встал на колени и плакал как маленький ребенок, которому не сменили памперс! Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь! С победой сегодня.

Когда я коснулся сердцем семьи ЦСКА – это остается на всю жизнь! P.S. Большое спасибо всем, кто поддержал. И тем, кто гадости писал – не забуду!» – сообщил Чепчугов в инстаграме.

Он приложил к посту три фотографии, на которых целует эмблему красно-синих.

Чепчугов провел в ЦСКА семь лет в качестве дублера Игоря Акинфеева и покинул команду в мае 2017 года.

Вратарь не играл в футбол на официальном уровне с февраля 2018-го после ухода из красноярского «Енисея».

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