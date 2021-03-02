На сайте РФС вышел текст об итогах заседания Экспертно-судейской комиссии, где рассматривалось обращение «Спартака» по поводу качества судейства в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо». Красно-белые просили оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с назначением пенальти за игру рукой Виктора Мозеса.

Согласно решению комиссии, судья правильно поступил, назначив пенальти. Мозес действительно сыграл рукой:

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«Отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, приведшее к контакту с ним. Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок. Мяч попадает в руку игрока «Спартака» №8 Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».

Правомерность вынесенного решения доказана на скриншоте. Однако в интернете обратили внимание на странность картинки – возможно, она была обработана с помощью фотошопа.

Подозрений становится больше, если сравнить ее со скриншотом трансляции.

«Спартак» проиграл «Динамо» в 1/8 финала Кубка России со счетом 0:2.

После этого красно-белые потерпели поражение от «Рубина» в РПЛ с тем же счетом.

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