Спорный эпизод произошел 20 февраля в матче Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». На 16-й минуте в ворота Александра Максименко был назначен пенальти за игру рукой Виктора Мозеса. Многие эксперты и фанаты посчитали решение ошибочным: утверждалось, что нигериец задействовал плечо, что подходит под рекомендации арбитров.

2 марта спартаковские телеграм-каналы пишут об одном – теперь против народной команды еще и РФС. Все дело в видео: болельщик москвичей, сотрудник «СЭ» Кирилл Гаврилов, днем кинул в твиттер мини-тред, который тут же разлетелся по медиа как конфети на «Открытии Арене» в 2017-м. В нем Кирилл утверждает, что момент объясняющий игру Виктора Мозеса рукой в матче с «Динамо» – фотошоп. И дальше началась истерия. Получается экспертно-судейская комиссия признала пенальти правильным исключительно из-за смонтированного кадра?

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Этот самый «монтажер РФС» мой хороший знакомый. Начнем с самого страшного – он живет в Петербурге. Я набрал ему через несколько часов, но под диктофон он говорить не стал. Однако объяснил эту историю.

Первое и самое важное: ЭСК выносила решение, опираясь не на видео, которое появилось позже на сайте РФС и стало хитом. У них есть собственные материалы, которые они изучают. А это самое видео монтировалось уже после заседания. И сделано было с одной целью – достовернее объяснить решение комиссии.

Теперь к моменту с фотошопом. На видео с матча этот момент действительно показан не четко. А вот на фото «СЭ» – идеально. Именно поэтому монтажер РФС в одном из повторов наложил кадр «СЭ» для более четкой картинки. Но здесь важна деталь: из фото «СЭ» в видео вставляли не мяч, а половину тела Мозеса (руку, голову, грудь и мяч). Ниже – наглядное объяснение: слева момент из ТВ-картинки, справа – вырезанная из фото часть.

Вывод один: монтажер, которого якобы увольняют (на самом деле пока ничего не ясно), никак не влиял на решение ЭСК. И его небольшое колдовство с видео – не более, чем попытка понятнее объяснить болельщикам решение комиссии.

И еще одна забавная деталь: монтажер связался с Кириллом Гавриловым, чтобы объяснить свои действия, но тот отказался принимать аргументы.

Верю, что у «Спартака» достаточно адекватных фанов, которые прочитают это и усомнятся во вбросе. И не будут винить во всем РФС, судей, монтажеров. Ведь можно поискать проблемы в себе. Иногда это полезно.

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