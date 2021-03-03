3 марта в эфире телеканала «Матч ТВ» прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка России. В жеребьевке приняли участие президент РФПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь РФС и новый глава ФНЛ Александр Алаев.

Последним участником этой стадии стала «Уфа», которая в среду в перенесенном матче обыграла «Урал» в 1/8 финала со счетом 3:0. В четвертьфинале Кубка друг с другом сыграют:

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«Арсенал» – ЦСКА;

«Ахмат» – «Уфа»;

«Крылья Советов» – «Динамо»;

«Сочи» – «Локомотив».

Матчи изначально были запланированы на 2 и 3 марта, но после исполкома РФС их перенесли на 7 и 8 апреля.

На первой стадии плей-офф с участием шести клубов РПЛ, выступавших в еврокубках, вылетели «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Действующие чемпионы проиграли тульскому «Арсеналу», а «Спартак» уступил «Динамо».

Победитель Кубка России получит место в групповом этапе Лиги Европы-2021/22.

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