7 апреля состоялись первые четвертьфиналы Кубка России. На стадионе «Фишт» «Локомотив» обыграл «Сочи» – 3:1. Победу москвичам принес дубль Федора Смолова и гол Франсуа Камано, у «Сочи» отличился Артур Юсупов. С 50-й минуты хозяева играли в меньшинстве: две желтые карточки словил Кирилл Заика.
В Грозном встречались «Ахмат» и «Уфа». Победу хозяевам принес гол Евгения Харина – 1:0. Для уфимцев матч стал первым после отставки Рашида Рахимова – командой руководил Николай Сафрониди.
- 8 апреля определятся другие участники полуфинала: «Крылья Советов» примут «Динамо», а «Арсенал» – ЦСКА.
- Полуфинальные пары определит жребий.
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