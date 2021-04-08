Стали известны все участники полуфинальной стадии Кубка России по футболу. В 1/2 финала сыграют «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов» и ЦСКА.
Первые четвертьфиналы Кубка России состоялись 7 апреля. На стадионе «Фишт» «Локомотив» обыграл «Сочи» – 3:1. Победу москвичам принес дубль Федора Смолова и гол Франсуа Камано, у «Сочи» отличился Артур Юсупов. С 50-й минуты хозяева играли в меньшинстве: две желтые карточки словил Кирилл Заика.
В Грозном встречались «Ахмат» и «Уфа». Победу хозяевам принес гол Евгения Харина – 1:0. Для уфимцев матч стал первым после отставки Рашида Рахимова – командой руководил Николай Сафрониди.
Кубок России
«Локомотив» и «Ахмат» вышли в полуфинал Кубка России
8 апреля «Крылья Советов» победили «Динамо» со счетом 2:0. Голы Ежова и Сергеева принесли самарцам первый полуфинал Кубка России за 16 лет.
ЦСКА обыграл «Арсенал» в Туле с минимальным счетом 2:1. Победный мяч за 4 минуты до конца основного времени забил Марио Фернандес. С 56-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве – с поля был удален автор гола Евгений Луценко за удар локтем по лицу Игоря Дивеева.
КТО ВЫИГРАЕТ КУБОК РОССИИ?
- Полуфинальные пары определит жребий.
- Победитель Кубка России получит место в групповом этапе Лиги Европы-2021/22.
- Действующий обладатель Кубка – «Зенит» – сложил полномочия в 1/8 финала.
Кубок России
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