После матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» – ЦСКА игроки тульского клуба Гиа Григалава и Гурам Аджоев устроили потасовку с тренерами армейцев в подтрибунном помещении.

Футболисты выкрикивали обещания «проломить головы». Вскоре конфликт был погашен – футболистов оттащили от тренеров, сообщает телеграм-канал Ловите инсайд. Причина стычки остается невыясненной.

ЦСКА победил «Арсенал» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка России впервые за 5 лет.

Помимо армейцев в 1/2 Кубка сыграют «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Полуфинальные пары определит жребий.

Чемпионат России. ФНЛ Сапогов: «Обвинения Григалавы – лажа со стороны «Анжи» 08/02/2015 В 14:31

Чемпионат России. ФНЛ Григалава оказался под прицелом сотрудников Наркоконтроля 06/02/2015 В 14:59