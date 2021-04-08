После матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» – ЦСКА игроки тульского клуба Гиа Григалава и Гурам Аджоев устроили потасовку с тренерами армейцев в подтрибунном помещении.
Футболисты выкрикивали обещания «проломить головы». Вскоре конфликт был погашен – футболистов оттащили от тренеров, сообщает телеграм-канал Ловите инсайд. Причина стычки остается невыясненной.
- ЦСКА победил «Арсенал» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка России впервые за 5 лет.
- Помимо армейцев в 1/2 Кубка сыграют «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Полуфинальные пары определит жребий.
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