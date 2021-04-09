В Москве состоялась жеребьевка полуфинала Кубка России сезона-2020/21. По ее результатам стало известно, что в матче за титул сыграют «Ахмат» или «Крылья Советов» – эти команды встретятся между собой в 1/2. В другой встрече сойдутся московские ЦСКА и «Локомотив».

Жеребьевку проводили Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин и звездные фанаты команд-участниц.

КТО СЫГРАЕТ В ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ? ЦСКА и Ахмат ЦСКА и Крылья Советов Локомотив и Ахмат Локомотив и Крылья Советов

Кубок России 2 игрока «Арсенала» угрожали проломить головы тренерам ЦСКА ДЕНЬ НАЗАД

Полуфинальные матчи состоятся 21 и 22 апреля.

ЦСКА и «Локомотив» – лидеры по победам в Кубке России. На счету армейцев 7 титулов, у железнодорожников – 8.

Кубок России Определились все полуфиналисты Кубка России ДЕНЬ НАЗАД