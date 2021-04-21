«Локомотив» победил ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинале Кубка России. Первый гол забил Франсуа Камано с передачи Дмитрия Рыбчинского. Вторым стал автогол Ивана Облякова, под конец игры отличился Гжегош Крыховяк.
Поражение от «Локомотива» – второе подряд для ЦСКА во всех турнирах. В прошлом матче команда Ивицы Олича уступила «Сочи» со счетом 2:1.
Команда Марко Николича продолжила удачную серию в весенней части сезона. «Локомотив» выиграл все матчи после рестарта РПЛ.
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- В финале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Матч пройдет 12-го мая.
- Железнодорожники – рекордсмены по победам в Кубке России (8). Это будет 10-й матч клуба за трофей.
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