«Локомотив» выбил юбилейную победу в весенней части сезона. В 10-й подряд успешной игре команда Марко Николича разложила ЦСКА. Теперь ее ждут грозные (что по сути, что по локации последнего матча) «Крылья Советов».

С тем, заслуженно ли «Локомотив» стрижет победы после рестарта сезона, мы разобрались еще 11-го апреля. А кубковое дерби подсветило более драматичный сюжет: ЦСКА впал в первое пике под руководством Ивицы Олича.

Поражение от «Локомотива» стало для армейцев вторым подряд. Четыре дня назад команда не справилась с «Сочи». Все это – после короткой победной серии из трех игр.

Чемпионат России 1-й матч Олича в ЦСКА: каким он получился и что изменилось 04/04/2021 В 16:52

Никола Влашич (ЦСКА) и Франсуа Камано («Локомотив») Фото: Getty Images

Дерби с «Локо» показало: тактика Олича слишком романтичная. Его ЦСКА атакует насыщенным фронтом, где каждому игроку предлагается свобода. Никола Влашич, Алан Дзагоев и Чидера Эджуке – все они меняли зоны и позиции, чтобы путать защиту «Локомотива». Из игроков атаки ограниченную роль получил лишь Саломон Рондон, но если бы и его отвязали от штрафной, игра ЦСКА превратилась бы в анархию.

Да, концепт Олича создает моменты. За последние 15 минут ЦСКА сгенерировал три острых выстрела: от Арнора Сигурдссона, Федора Чалова и Влашича. Правда, все они пришли с отрезка, когда «Локомотив» отступил в плотную защиту штрафной. До этого ЦСКА выбил лишь один опасный удар: от Ивана Облякова на 39-й минуте.

После матча Олич упрекнул игроков в слабой реализации. Но дело не только в ней.

Олич – тренер-максималист. В новой роли он решил не просто побеждать, но делать это эстетично. В матче с «Локомотивом» ЦСКА развил ставку на позиционное владение и красивые комбинации.

Любому тренеру будет сложно настроить такой стиль по ходу сезона. Тренеру-новичку – тем более. Для отладки коротких комбинаций нужны время и разряженный календарь, который откроет доступ к тактическим тренировкам. Олич такими преимуществами не располагает. Ему стоило включить более прагматичную модель.

Ивица Олич, «Локомотив» – ЦСКА Фото: Getty Images

Ивице подошла бы система, которую Антонио Конте встраивал в «Челси»: три центральных защитника, ставка на креативную десятку (в Лондоне эту роль подхватил Эден Азар, в Москве она достанется Влашичу) и мощного форварда (Диего Косту в случае «Челси» и Рондона – у ЦСКА).

Такая модель может даже сохранить нервы Игорю Акинфееву. Кипер ЦСКА рычал на защитников весь второй тайм против «Локо», пока те упускали Дмитрия Баринова (на 52-й минуте) и Гжегожа Крыховяка (на 91-й). Схема с тремя центрдефами задаст больше надежности и подстраховки в первой линии. Не говоря уже о том, что более осторожный стиль ЦСКА поставил бы «Локомотив» в непривычные условия. В топ-матчах команда Николича опирается на контратаки, а здесь пришлось бы больше владеть мячом.

Прагматизм позволит Оличу спокойно закрыть переходный сезон. Вернуться к романтичному футболу он сможет уже летом, когда получит полноценную предсезонку с ЦСКА. Пока команде не хватает строгости, особенно на фоне «Локо», который передушил соперников в выдержанном стиле и шагнул в финал Кубка.

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