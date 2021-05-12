Кто посмотрит матч по ТВ

У «Локомотива» травмирован защитник Виталий Лысцов. Также последний матч в чемпионате из-за дисквалификации пропустил Гжегож Крыховяк, но наказание не распространяется на встречи национального кубка. У «Крыльев» же доступны все футболисты, находящиеся в заявке на сезон.

Форма

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«Локомотив» после возобновления сезона выдал серию из 11 побед подряд в официальных матчах. Но затем железнодорожники дважды потеряли очки – нарвались на 1:6 от «Зенита» и сыграли нулевую ничью с «Динамо».

Иван Сергеев, «Крылья Советов» Фото: Other Agency

«Крылья Советов» вообще не проигрывали после зимней паузы. У них в 18 матчах 16 побед и две ничьи (одна – в основное время с «Ахматом» в Кубке, которая все равно закончилась успехом по пенальти). У самарского клуба в том числе действующий винстрик из четырех выигранных встреч подряд.

Лицом к лицу

В Кубке России «Локо» и «Крылья» встречались друг с другом трижды. Впервые – в полуфинале сезона-1996/97. Тогда со счетом 1:0 победили москвичи – на 15-й минуте забил Александр Смирнов (помните такого?).

Следующая игра в турнире навылет состоялась спустя 20 лет – в 1/8 финала-2016/17 «Локо» победил уже крупнее. Майкон, Самедов и Фернандеш вонзили три мяча чуть больше чем за час, Чочиева хватило только на гол престижа – 3:1.

Зато через год «Крылья» отомстили. В 1/16 «Самара» вела до 84-й минуты, пропустила от Кверквелии в добавленное время, зато во втором экстра-тайме пристрелила москвичей – 3:2.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Эксперты букмекерской компании Winline верят в осторожность обоих соперников. Да, «Локо» – однозначный фаворит, но голов много не будет. На это указывает даже коэффициент на тотал меньше (2,5) гола – всего 1,63. Сравните с ТБ (2,5), на который в конторе дают 2,31.

Где смотреть

В прямом эфире финал Кубка России покажет общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ». Студия перед игрой стартует сегодня, 12 мая, в 19:25 по московскому времени, сама встреча начнется в 20:00 мск. Также финал можно будет посмотреть на платном тематическом канале «Матч! Премьер». Если у вас не будет доступа к картинке, приходите на Eurosport.ru – лучшие в мире лайверы (по версии наших редакторов и мам) проведут для вас текстовую онлайн-трансляцию . Старт – в 19:45 по московскому времени.

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