Московский «Локомотив» оказался сильнее «Крыльев», выступающих в первенстве ФНЛ.

Железнодорожники открыли счет на 14-й минуте – Франсуа Камано схватил неудачную скидку Мехди Зеффена на голкипера, опередил Ивана Ломаева и переправил мяч в сетку.

«Крылья Советов» быстро сравняли. Спустя восемь минут Иван Сергеев получил передачу в штрафной, скинул пяткой на Дениса Якубу. Полузащитник пробрался к воротам, отдал пас на пустые Владиславу Сарвели, и 10-й номер «Крыльев» вонзил эквалайзер.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ Сергеев из «Крыльев» побил бомбардирский рекорд ФНЛ 05/05/2021 В 12:41

После перерыва Рифат Жемалетдинов проскочил соперника и скинул от лицевой мяч в центр, где капитан самарского клуба Сергей Божин опрокинул Федора Смолова в штрафной. Смолов сам подошел к точке и реализовал 11-метровый на 47-й минуте.

У «Крыльев Советов» был практически целый тайм, чтобы снова сравнять счет. Но самарцы не реализовали ни один из моментов, а на 84-й минуте Мурило установил окончательный счет. 3:1 – «Локо» взял чашку.

«Локомотив» выиграл четвертый Кубок России за шесть последних лет.

«Локо» обновил рекорд по победам в турнире, теперь у железнодорожников девять национальных кубков. «Крылья» проиграли второй финал КР в клубной истории

Чемпионат России Николич уйдет из «Локо». Он не согласен с политикой клуба 18/04/2021 В 14:02