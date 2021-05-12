Отсутствие Федора Смолова в топ-30 футболистов сборной России удивило. Станислав Черчесов регулярно принимает странные кадровые решения, а в эйчар-стратегии напирает на коннект новичков с другими игроками и нулевую токсичность в раздевалке – в этом тренер более последователен, чем во многом другом. И то, что Смолов угодил только в резервный лист для тех, кто попадет на Евро при травме или положительном тесте кого-то из основных, – очень нелогичный шаг Черчесова.

По весне Федор невероятно продуктивен – семь мячей в 11 матчах, среди них 1+1 со «Спартаком» и две банки в ворота «Сочи» в Кубке. Лучше него на этом отрезке только Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк (у гвинейца девять голов, у поляка – восемь). Сравните со статистикой тех, кто, по мнению Черчесова, лучше Смолова – у Соболева девять забитых мячей, у Заболотного шесть, у Дзюбы вообще лишь пять. Но Артем точно поедет на чемпионат Европы, выпрыгнет в основе и выйдет на стартовый матч с капитанской повязкой.

Артем Дзюба Фото: Getty Images

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Чем Федя хуже легенды мемов и сокрушителя манекенов из олимпийской столицы, решительно неясно. Что-то в нем разглядели заслуженные мужчины серебряного возраста – комментатор Геннадий Орлов назвал форварда «Локо» «некомандным игроком» , а экс-глава РФС Вячеслав Колосков посчитал, что Заболотный смотрелся «стабильнее» в весенней части сезона. Легенда спортивного ТВ Василий Уткин предположил , что Федора в сборной из ревности задвинул Дзюба. Но давайте лучше отталкиваться от фактов.

В сборную России точно поедут три форварда с ростом не ниже 1,88 м, в такой ситуации систему игры национальной команды легко прочитать и за месяц до старта Евро – забросы на Дзюбу, скидку кому-то из полузащитников и новые навесы в поисках столба в штрафной. Интересно, что штаб Суперстаса продумал даже по поколениям – 32-летний Артем выглядит практически ветераном, 29-летний Заболотный представляет парня на пике карьеры, а 24-летний Соболев отвечает за молодежь и драйв.

Станислав Черчесов, Федор Смолов, Россия Фото: Getty Images

В идеальной вселенной, где футбол – это что-то типа спортивного онлайн-менеджера, Смолов врывается в русскую сборную как раз вместо Заболотного. Но тренеры подбирают футболистов не по принципу символической команды сезона, а чтобы максимально выигрышно смотреться на фоне трех конкретных соперников в группе.

Но что показывает Россия против топовой Бельгии, мы дважды видели в 2019-м. Оба раза в квалификации ЧЕ команда Черчесова владела мячом меньше соперника, оба раза получила от трех мячей, оба раза Дзюба был полностью закрыт более физически мощными защитниками.

«Безумие – повторение одних и тех же ошибок, в ожидании разных результатов», – эту цитату в интернете ошибочно приписывают Альберту Эйнштейну. И если с бельгийцами Дзюба вновь проведет больше 60 минут, то после Евро рядом с этим афоризмом напечатают усатое изображение осетинского вождя сборной.

У Федора Смолова к тому же есть свежий пример для вдохновения. Тот же Артем Дзюба ударно провел отрезок перед ЧМ-2018, зацепился за шанс после слабой игры Феди с Саудовской Аравии и на целый месяц подвинул Владимира Путина в рейтинге самых любимых мужчин у русских гражданочек. В первый раз, но вовсе не в последний, как мы помним

Возможно, и Дзюба так стрельнул на чемпионате мира, потому что Черчесов наигрывал на острие юркого Смолова, и никто из тренеров не ждал в основе 196-сантиметрового богатыря – как минимум, на два стартовых матча турнира это наверняка работало. Та же ситуация происходит и спустя три года. Первый взгляд на заявку России дает вражеским коучам подсказки, как строить оборону. Но если в контратаки будет улетать не капитан, снявший костюм Дедпула, а более мобильный Федор, то русские снова удивят планету.

Федор Смолов, «Локомотив» – «Крылья Советов» Фото: Getty Images

Жаль, что репортеры «Матч ТВ» после финала Кубка не спросили татуированного форварда «Локо» о мотивации для попадания в национальную команду. Но с «Крыльями» Смолов сочился уверенностью – отнял у партнеров мяч после заработанного пенальти (его заслуги, конечно, минимум, большой привет защитнику Божину), четко решил, куда будет бить, и без промаха выстрелил в нижний угол.

И с такой заряженностью Федя однозначно нужен на Евро. Шансов с расширенной заявкой из 26 человек чуть побольше, а правила с двумя списками России – только в голове Станислава Черчесова. Ведь лучше выпускать мужчин, кто хочет что-то доказать, чем парней, которые больше всего в жизни боятся хохота футбольных пабликов над столкновением с манекенами.

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