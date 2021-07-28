Rodina
    -
    16:30
    28.07.21
    Торпедо Владимир
      Кубок России • 1/128 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Rodina - Торпедо Владимир

      Футбол. Следите за матчем Rodina – Торпедо Владимир на Eurosport.ru! 28 июля 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Rodina и Торпедо Владимир и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Rodina и Торпедо Владимир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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