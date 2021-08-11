Волга Ульяновск
    -
    17:00
    11.08.21
    Саранск
      Кубок России • 1/64 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Волга Ульяновск - Саранск

      Футбол. Следите за матчем Волга Ульяновск – Саранск на Eurosport.ru! 11 августа 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Волга Ульяновск и Саранск и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Волга Ульяновск и Саранск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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