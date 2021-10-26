Металлург Липецк
    -
    17:00
    26.10.21
    Металлург
    ЦСКА
      Кубок России • Группа 10
      Плей-офф
      Перед матчем

      Металлург Липецк - ЦСКА

      Футбол. Следите за матчем Металлург Липецк – ЦСКА на Eurosport.ru! 26 октября 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Sergey Mashnin или Алексей Березуцкий? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Металлург Липецк и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Металлург Липецк и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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