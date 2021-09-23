Зенит-Ижевск
    -
    14:15
    23.09.21
    ЦСКА
      Кубок России • Группа 10
      Плей-офф
      Перед матчем

      Зенит-Ижевск - ЦСКА

      Футбол. Следите за матчем Зенит-Ижевск – ЦСКА на Eurosport.ru! 23 сентября 2021 года в 14:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит-Ижевск и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Зенит-Ижевск и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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